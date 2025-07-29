Марокканець перебрався з французького чемпіонату до італійського.
Закарія Абухляль (праворуч), torinofc.it
29 липня 2025, 20:08
Правий вінгер Закарія Абухляль залишив Тулузу й приєднався до Торіно, передає офіційний сайт туринського клубу.
За даними журналіста Ніколо Скіри, "бики" виклали за 25-річного марокканця 8+2 млн євро. Контракт із гравцем розраховано за схемою "4+1". Торіно Абухляль представлятиме у футболці з 7-м номером.
Закарія виступав за Тулузу з липня 2022 року. Тоді АЗ Алкмар отримав за нього 2 млн. На рахунку флангового нападника 25 голів і дев'ять асистів у 83-х матчах за "фіалок" у всіх турнірах.
Абухляль також відзначився трьома результативними ударами в 22-х поєдинках за збірну Марокко.
Нагадаємо, нещодавно Торіно оголосив про перехід воротаря лісабонського Спортінга.