Італія

Марокканець перебрався з французького чемпіонату до італійського.

Правий вінгер Закарія Абухляль залишив Тулузу й приєднався до Торіно, передає офіційний сайт туринського клубу.

За даними журналіста Ніколо Скіри, "бики" виклали за 25-річного марокканця 8+2 млн євро. Контракт із гравцем розраховано за схемою "4+1". Торіно Абухляль представлятиме у футболці з 7-м номером.

The Cobra is ready 🐍 🇲🇦 pic.twitter.com/Mpop9XB6OO — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 29, 2025

Закарія виступав за Тулузу з липня 2022 року. Тоді АЗ Алкмар отримав за нього 2 млн. На рахунку флангового нападника 25 голів і дев'ять асистів у 83-х матчах за "фіалок" у всіх турнірах.

Абухляль також відзначився трьома результативними ударами в 22-х поєдинках за збірну Марокко.

Нагадаємо, нещодавно Торіно оголосив про перехід воротаря лісабонського Спортінга.