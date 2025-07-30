Італія

Даніеле Ругані хоче допомогти "б'янконері" в сезоні-2025/26.

Центральний захисник Даніеле Ругані наближається до продовження своєї кар'єри в Ювентусі, передає журналіст Ніколо Скіра.

Раніше повідомлялося, що 31-річний італієць не входить до планів керманича "б'янконері" Ігора Тудора. У той же час сам гравець хоче залишитися в туринському клубі.

Скіра пише, що Ругані відхилив дві пропозиції із Серії А і ще дві — з-за кордону. Його контракт з Ювентусом розраховано до кінця червня 2026 року.

Сезон-2024/25 Даніеле провів в Аяксі (оренда). У 26-ти матчах усіх турнірів оборонець відзначився одним голом. На початку липня італієць уперше з кінця травня 2024 року вийшов на поле у футболці "б'янконері". Центрбек відіграв 86 хвилин у матчі проти мадридського Реала (0:1) в 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ювентус готовий продати Душана Влаховича й націлитися на Ніколаса Джексона.