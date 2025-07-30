Італія

Скальвіні залишається пріоритетом для Аталанти, навіть попри інтерес з АПЛ.

Інтерес англійських клубів до Джорджо Скальвіні продовжує зростати, але Аталанта не поспішає розлучатися зі своїм 21-річним захисником. Якщо раніше повідомлялось, що Челсі готує пропозицію близько 60 мільйонів євро, то тепер до гонки може долучитись і Ньюкасл. Однак "сорокам" доведеться запропонувати ще більше, аби змусити італійський клуб хоча б почати переговори.

У Бергамо покладають великі надії на Скальвіні у новому сезоні. Його тривала відсутність через травми суттєво вдарила по команді, тож після відновлення гравець розглядається як ключовий елемент у побудові захисної лінії. Саме тому навіть потенційно вигідні угоди зараз не стоять на порядку денному для італійців.

Аталанта ще не отримувала офіційних запитів від Ньюкасла, однак інтерес з боку англійців вже є. Схоже, що лише виняткова фінансова пропозиція може змінити плани клубу, і то лише в разі гарантій повної компенсації якості Скальвіні. Поки що гравець залишається в Італії, а його майбутнє — в центрі трансферної уваги.