Англія

Джорджо Скальвіні став головною трансферною ціллю лондонців, попри травмований минулий сезон.

Челсі продовжує пошуки підсилення захисної лінії та звернув увагу на 21-річного центрбека Аталанти Джорджіо Скальвіні.

За повідомленням Tuttomercatoweb, англійський клуб готується зробити офіційну пропозицію щодо трансферу гравця.

Очікується, що сума потенційної угоди складе близько 60 мільйонів євро. Хоча Аталанта не планувала продавати молодого таланта цього літа, серйозна фінансова пропозиція може змусити клуб переглянути своє рішення.

Минулого сезону Скальвіні провів лише шість матчів у Серії A через складну травму, однак це не зменшує інтересу до нього з боку провідних європейських клубів. У Челсі бачать в італійці перспективного гравця на довгострокову перспективу.

Раніше повідомлялося, що Челсі активізує переговори з Аяксом щодо Гато.