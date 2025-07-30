"Б'янконері" вже домовилися з Рандалем.
Рандаль Коло Муані, Getty Images
30 липня 2025, 16:57
Ювентус працює над поверненням центрального нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані, передає журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що "б'янконері" мають принципову домовленість із 26-річним французом щодо розрахованого до кінця червня 2030-го контракту (1+4). Сам гравець хоче повернутися до туринців.
За даними Скіри, Коло Муані вже відхилив кілька пропозицій від англійських, турецьких і саудівських клубів. Порталом transfermarkt Рандаль оцінюється в 30 млн євро, а з ПСЖ він пов'язаний договором про співпрацю до липня 2028 року.
Француз провів у Ювентусі другу частину сезону-2024/25 (оренда за 3,6 млн). На його рахунку десять голів і три асисти в 22-х матчах усіх турнірів.
Раніше повідомлялося, що в послугах Коло Муані зацікавлений і Ньюкасл Юнайтед.