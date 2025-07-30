Італія

"Б'янконері" вже домовилися з Рандалем.

Ювентус працює над поверненням центрального нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що "б'янконері" мають принципову домовленість із 26-річним французом щодо розрахованого до кінця червня 2030-го контракту (1+4). Сам гравець хоче повернутися до туринців.

За даними Скіри, Коло Муані вже відхилив кілька пропозицій від англійських, турецьких і саудівських клубів. Порталом transfermarkt Рандаль оцінюється в 30 млн євро, а з ПСЖ він пов'язаний договором про співпрацю до липня 2028 року.

Француз провів у Ювентусі другу частину сезону-2024/25 (оренда за 3,6 млн). На його рахунку десять голів і три асисти в 22-х матчах усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що в послугах Коло Муані зацікавлений і Ньюкасл Юнайтед.