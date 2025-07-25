Француз може замінити шведа, якщо той залишить клуб.
Рандаль Коло Муані, Getty Images
25 липня 2025, 15:51
Ньюкасл Юнайтед зробив запит щодо нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані на тлі чуток про можливий відхід Александера Ісака, повідомляє Le Parisien. 26-річний француз, який не входить до планів ПСЖ після успішної оренди в Ювентусі (10 голів у 19 матчах Серії А та Клубного чемпіонату світу в сезоні-2024/25), є пріоритетом для туринців, але угода ще не укладена.
Ісак, який забив 27 голів у сезоні-2024/25, висловив бажання залишити Ньюкасл і віддає перевагу переходу до Ліверпуля, який готовий заплатити £120 млн, хоча "сороки" відхилили цю пропозицію.
Ньюкасл, готуючись до можливої втрати шведа, також веде переговори щодо Йоана Вісса з Брентфорда (£50 млн) і контактував із агентами Коло Муані, якого ПСЖ оцінює в €50 млн (£43 млн).
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл націлився на Шешко.