Англія

Француз може замінити шведа, якщо той залишить клуб.

Ньюкасл Юнайтед зробив запит щодо нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані на тлі чуток про можливий відхід Александера Ісака, повідомляє Le Parisien. 26-річний француз, який не входить до планів ПСЖ після успішної оренди в Ювентусі (10 голів у 19 матчах Серії А та Клубного чемпіонату світу в сезоні-2024/25), є пріоритетом для туринців, але угода ще не укладена.

Ісак, який забив 27 голів у сезоні-2024/25, висловив бажання залишити Ньюкасл і віддає перевагу переходу до Ліверпуля, який готовий заплатити £120 млн, хоча "сороки" відхилили цю пропозицію.

Ньюкасл, готуючись до можливої втрати шведа, також веде переговори щодо Йоана Вісса з Брентфорда (£50 млн) і контактував із агентами Коло Муані, якого ПСЖ оцінює в €50 млн (£43 млн).

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл націлився на Шешко.