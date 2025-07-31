Італія

Серб може возз’єднатися з Аллегрі, але зарплата ускладнює угоду.

Мілан продовжує переговори щодо підписання нападника Ювентуса Душана Влаховича, повідомляє Маттео Моретто. Представники "россонері" кілька тижнів контактують із агентами 25-річного серба, чия зарплата (€12 млн на рік) є серйозною перешкодою для клубу через фінансові обмеження Серії А.

Ювентус готовий продати Влаховича цього літа, оскільки його контракт завершується в червні 2026 року, а переговори про продовження зайшли в глухий кут.

Мілан, де Влахович може возз’єднатися з тренером Массіміліано Аллегрі, з яким працював у Ювентусі, не поспішає і вірить в успішне завершення угоди.

Раніше повідомлялося, що Влахович хоче розірвати контракт з Ювентусом.