Італія

Наполі готовий продати форварда, який обдумує своє майбутнє.

Торіно проявляє інтерес до нападника Наполі Джованні Сімеоне, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. 30-річний син Дієго Сімеоне, чий контракт із "аззуррі" діє до червня 2026 року, розмірковує над своїм майбутнім, оскільки не є основним гравцем у команді Антоніо Конте.

Наполі готовий продати Сімеоне за €7-8 млн, що є доступною сумою для Торіно.

У сезоні-2024/25 Джованні провів 30 матчів у Серії А, забив 1 гол і віддав 1 асист, переважно виходячи на заміну. Торіно, який фінішував 11-м у лізі, бачить у Сімеоне досвідченого гравця, здатного посилити конкуренцію в атаці, і вже розпочав попередні переговори з агентами форварда.

Раніше стало відомо, що Ваня Мілінкович-Савич приєднався до Наполі.