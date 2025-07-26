Італія

Сербський голкіпер провів у Торіно вісім років.

Воротар Ваня Мілінкович-Савич попрощався з Торіно й приєднався до Наполі, передає офіційний сайт неаполітанців.

Повідомляється, що 28-річного серба орендували до кінця сезону-2025/26 із зобов'язанням викупу. За даними журналіста Ніколи Скіри, повноцінний трансфер обійдеться "адзуррі" в 21,5 млн євро. Контракт із гравцем розраховано за схемою "4+1".

Торіно Мілінкович-Савич представляв із липня 2017 року. Тоді туринський клуб виклав за нього 2,6 млн гданській Лехії.

У 158-ми матчах за "биків" Ваня пропустив 163 гола, 52 рази зберігши свої ворота "сухими". Також на його рахунку 24 пропущених гола в 19-ти поєдинках (п'ять "сухих") за збірну Сербії (2021-2024).

Раніше повідомлялося, що Наполі готує нову пропозицію щодо флангового нападника Болоньї.