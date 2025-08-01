Італія

"Стара синьйора" має продати Гонсалеса для трансферу.

Трансфер Джейдона Санчо до Ювентуса опинився під загрозою зриву. Щоб придбати англійця з Манчестер Юнайтед, туринський клуб мусить продати одного зі своїх гравців. Про це повідомляє Calciomercato.

За даними джерела, для успішної угоди з манкуніанцями Ювентус змушений розлучитися з Ніко Гонсалесом. Тренерський штаб не розраховує на аргентинця в наступному сезоні, а його продаж допоможе зібрати кошти на придбання Санчо.

За словами гендиректора італійців Дамьєна Комоллі, Ювентус підпише Санчо лише в разі продажу Гонсалеса. Наразі переговори між Ювентусом і Манчестер Юнайтед призупинено. Вартість англійця, за оцінкою Transfermarkt, становить €28 млн.

Минулого сезону англієць провів 42 матчі, забив п'ять голів і віддав десять результативних передач, граючи в оренді за Челсі.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Дортмунд замислилася над поверненням Санчо.