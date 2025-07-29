Німеччина

Манчестер Юнайтед готовий відпустити вінгера за 20 мільйонів євро, а сам гравець не проти повернення до Бундесліги.

У Дортмунді серйозно розглядають варіант повторного підписання Джейдона Санчо. Керівництво Боруссії вже обговорює можливість повернення англійського вінгера, який раніше демонстрував блискучу гру саме у складі німецького клубу.

Манчестер Юнайтед оцінює футболіста у 20 мільйонів євро, що виглядає привабливою сумою для потенційного трансферу. Сам Санчо не заперечує проти повернення до знайомого середовища, де свого часу вийшов на новий рівень у кар'єрі.

Остаточне рішення щодо угоди може бути ухвалене найближчим часом. Доля гравця, який не входить у плани тренерського штабу МЮ, залишається відкритою, і Дортмунд може стати найреальнішим варіантом для продовження його кар'єри.

Минулого сезону англієць провів 42 матчі, забив п'ять голів і віддав десять результативних передач, граючи в оренді за Челсі.