Італія

Римляни можуть підписати 22-річного бразильця.

Римська Рома виявляє інтерес до вінгера донецького Шахтаря Кевіна Маседо. Про це повідомляє Radio CRC.

За інформацією джерела, спортивний директор "вовків" Фредерік Массара звернувся до представників донецького клубу щодо можливості підписання 22-річного талановитого бразильця.

Зазначається, що Шахтар хоче виручити за Кевіна 40 мільйонів євро. Сам футболіст у разі переїзду до Риму прагне отримати особистий контракт із зарплатою 2,5 мільйона євро на рік.

Чинна трудова угода гравця з "гірниками" розрахована до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Кевін відіграв за Шахтар три матчі, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.