Визначився наступний суперник команди Арди Турана в єврокубках.
Шахтар - Бешикташ, Getty Images
31 липня 2025, 23:35
Сьогодні, 31 липня, донецький Шахтар у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи обіграв турецький Бешикташ (2:0).
У першому матчі "гірники" обіграли "орлів" із рахунком 4:2.
Таким чином, команда Арди Турана пройшла в наступний раунд відбору єврокубкового турніру, де зіграє проти грецького Панатінаїкоса, який напередодні поступився шотландському Рейнджерсу у відборі Ліги чемпіонів.
Матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 та 14 серпня.
Раніше визначився суперник Полісся у третьому раунді відбору Ліги конференцій.