Сьогодні, 31 липня, донецький Шахтар у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи обіграв турецький Бешикташ (2:0).

У першому матчі "гірники" обіграли "орлів" із рахунком 4:2.

Таким чином, команда Арди Турана пройшла в наступний раунд відбору єврокубкового турніру, де зіграє проти грецького Панатінаїкоса, який напередодні поступився шотландському Рейнджерсу у відборі Ліги чемпіонів.

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 та 14 серпня.

Раніше визначився суперник Полісся у третьому раунді відбору Ліги конференцій.