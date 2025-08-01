Італія

Легендарний італієць хоче бачити серба в Мілані.

Колишній головний тренер Мілана Арріго Саккі висловився про можливе возз'єднання в італійському клубі Массімілліано Аллегрі та Душана Влаховича. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Аллегрі та Влахович — чудова пара. Що стосується Леау, я б сказав, що все залежить від нього. Тепер йому потрібно довести свою стабільність.

Влахович – ідеальний центральний нападник, якщо його постачати якісними фланговими передачами. Весь стиль гри команди має будуватися з урахуванням цього рішення в разі приходу Душана в Мілан", — заявив Саккі.

Раніше повідомлялося, що Мілан націлився на Влаховича.