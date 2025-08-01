Італія

Россонері хочуть підписати нападника Ювентуса, але туринці поки не в захваті від запропонованих умов.

Мілан зробив спробу домовитись із Ювентусом щодо трансферу Душана Влаховича, повідомляє італійське видання La Repubblica. Туринському клубу надійшла пропозиція у розмірі 10 мільйонів євро та хавбек Ісмаель Беннасер.

Алжирський півзахисник поступово втрачає статус основного гравця в Мілані, тоді як Ювентус активно шукає варіанти для зміцнення центру поля — на фоні ймовірного відходу Дугласа Луїса та невизначеності щодо Вестона Маккенні.

Попри це, реакція з боку туринців була стриманою. За інформацією джерела, тренер Ювентуса Ігор Тудор не вважає Беннасера ідеальним варіантом для своєї системи, а клуб орієнтується на повноцінний продаж Влаховича з виторгом близько 60 мільйонів євро. Отримані кошти мають піти на підписання нового виконавця, якого вважають пріоритетним.

Нагадаємо, що минулого сезону сербський форвард провів 44 матчі, у яких відзначився 17 голами та п’ятьма результативними передачами.