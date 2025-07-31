Нападник римської Роми Артем Довбик може перейти до італійського Мілана. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, послуги 28-річного українського форварда були запропоновані "россонері", які знаходяться в пошуку нападника, через посередників.

Зазначається, що потенційний перехід гравця збірної України до Мілану залежатиме від ситуації на трансферному ринку протягом серпня.

Чинна трудова угода гравця з "вовками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро. Минулого сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Рома може продати Довбика в Англію.