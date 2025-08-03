Італія

За півзахисником цього літа так і не прийшли.

Бразильський центральний півзахисник Едерсон да Сілва за три роки виступів у складі бергамаської Аталанти встиг стати провідним гравцем клубу під керівництвом Джан П’єро Гасперіні.

Однак цього літа досвідчений керманич залишив колектив, після чого вважалось, що ключові гравці команди можуть наслідувати його приклад.

При цьому 26-річним виконавцем цікавились ще за ходом минулої кампанії, тож очікувалось, що влітку в Аталанти не буде відбою від пропозицій.

Але реальність виявилась інакшою — за Едерсоном так і не прийшли, після чого він розпочав розмови з клубом щодо продовження контракту, і наразі перебуває на межі від угоди до 2029 року із зарплатнею в 2,5 млн євро за сезон.

У минулій кампанії Едерсон провів 49 матчів, забив п’ять голів та віддав дві гольові передачі.