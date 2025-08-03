Італія

Домагой Брадарич повернувся до складу "джаллоблу".

Верона придбала лівого захисника Салернітани Домагоя Брадарича, передає офіційний сайт "джаллоблу".

Контракт із 25-річним хорватом розраховано до кінця червня 2028-го. Інші деталі трансферу гравця не розголошуються.

У середині липня 2022 року Салернітана виклала за Брадарича 5 млн євро Ліллю. За клуб із Салерно Домагой провів 71 матч у всіх турнірах, відзначившись шістьма асистами.

Протягом сезону-2024/25 фланговий оборонець на правах оренди представляв саме Верону. У 28-ми поєдинках "джаллоблу" він записав на свій рахунок один результативний удар.

У чотирьох матчах за збірну Хорватії (2020) Брадарич відзначився однією гольовою передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верона орендувала захисника Сельти.