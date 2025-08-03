Італія

Гравець незадоволений ставленням до нього з боку керівництва "нерадзуррі".

Нападник Аталанти Адемола Лукман на своїй сторінці в Instagram повідомив, що офіційно подав запит на трансфер.

Нещодавно клуб із Бергамо відхилив нову пропозицію Інтера щодо 27-річного нігерійця. Гравець вирішив у соцмережах висловити своє невдоволення позицією керівництва.

"За останні три роки в Аталанті я віддав абсолютно все. Не лише як футболіст, а й як людина. Я завжди з гордістю носив цю футболку й намагався представляти клуб і місто із серцем, пристрастю й відданістю.

Я прийшов сюди з надією допомогти цьому особливому клубу рости, і разом ми створили спогади, які залишаться зі мною назавжди. Перемога в Лізі Європи, моменти святкування з одноклубниками та вболівальниками в Дубліні — одна з найважливіших подій моєї кар'єри. У мене й досі мурашки від цих спогадів.

Аталанта, а особливо її вболівальники, стали частиною мене. Я почувався як удома з першого дня, завжди намагаючись відповісти на цю любов — навіть тоді, коли за лаштунками все було непросто.

Саме тому мені важко писати ці слова. Я любив кожен момент, але відчуваю, що після трьох чудових років у Бергамо настав час рухатися далі й розпочати нову пригоду. Із приводу мене до Аталанти мене зверталося чимало клубів, але я завжди залишався вірним. Проте, зараз я й керівництво клубу згодні з тим, що настав відповідний час для переходу, і мені було чітко сказано, що при надходженні справедливої пропозиції мені дозволять піти.

На жаль, попри те, що така пропозиція надійшла, клуб заблокував трансфер через причини, які я не розумію.

Через це, після багатьох місяців невиконаних обіцянок і, на мою думку, несправедливого ставлення до мене як до людини, так і до професійного футболіста, я відчуваю, що більше не можу мовчати. Я офіційно подав запит на трансфер.

Навіть у найважчі моменти я ставив клуб, команду та вболівальників на перше місце й сподівався, що справа не дійде до цього. Але, на жаль, мені здається, що іншого вибору немає.

Вболівальникам — серцю цього клубу — хочу сказати наступне: мені дійсно шкода, що все дійшло до цього. Сподіваюся, ви зрозумієте, наскільки складною є ця ситуація. Для мене це питання справедливості та принципів. Підтримка, яку ви надавали мені, була неймовірною, і зв'язок, який ми створили разом, — особливий.

Сподіваюся, що разом із клубом ми зможемо якнайшвидше знайти мирне рішення, яке влаштує всі сторони.

З любов'ю та вдячністю, Адемола", — написав Лукман.

Контракт нігерійця з Аталантою розраховано до кінця червня 2027 року. У серпні 2022-го клуб із Бергамо виклав за нього 10,85 млн євро РБ Лейпциг. На рахунку Адемоли 52 гола й 25 асистів у 118-ти матчах за "нерадзуррі" в усіх турнірах.