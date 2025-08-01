Італія

Нігерієць може залишитися в Бергамо.

Керівництво Аталанти вкотре відхилило трансферну пропозицію міланського Інтера щодо нігерійського вінгера Адемоли Лукмана. Про це повідомляє Фабрціо Романо.

За інформацією джерела, "нерадзуррі" запропонували "богині" за 27-річного гравця 42 мільйони євро + 3 мільйони у якості різноманітних бонусів, але ця сума не влаштувала босів клубу з міста Бергамо.

Зазначається, що Аталанта хоче отримати від Інтера не менше 50 млн. євро у повному обсязі за свого лідера.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Минулого сезону Адемола Лукман відіграв за Аталанту 40 матчів, забив 20 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше резидент Інтера Беппе Маротта висловився про можливий перехід Лукмана.