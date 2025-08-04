Нігерієць хоче залишити Бергамо.
ademola lookman, getty images
04 серпня 2025, 19:52
Генеральний директор Аталанти Лука Перкассі висловився про трансферну ситуацію навколо вінгера команди Адемоли Лукмана. Його слова наводить Фабріціо Романо.
"Це хороша можливість прояснити ситуацію. Минулого року, отримавши пропозицію від ПСЖ в розмірі 20 млн. євро, гравець попросив нас продати його. Аталанта, будучи надійним клубом, пообіцяла продаж в поточне трансферне вікно.
Передбачалися дві умови, які він сам нам поставив: по-перше, перехід в супер-топовий європейський клуб, і те, що в Італії він не буде грати ніде, крім Аталанти – з огляду на його внесок і те, що він отримав від клубу. Сьогодні ситуація, як ви знаєте, зовсім інша.
У будь-якому випадку, клуб завжди ретельно оцінює контракти і вартість своїх гравців. Рішення, як і завжди, приймає виключно Аталанта", – сказав Перкассі.
Раніше повідомлялося, що Інтер близький до трансферу Лукмана.