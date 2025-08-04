Італія

Нігерієць хоче залишити Бергамо.

Генеральний директор Аталанти Лука Перкассі висловився про трансферну ситуацію навколо вінгера команди Адемоли Лукмана. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Це хороша можливість прояснити ситуацію. Минулого року, отримавши пропозицію від ПСЖ в розмірі 20 млн. євро, гравець попросив нас продати його. Аталанта, будучи надійним клубом, пообіцяла продаж в поточне трансферне вікно.

Передбачалися дві умови, які він сам нам поставив: по-перше, перехід в супер-топовий європейський клуб, і те, що в Італії він не буде грати ніде, крім Аталанти – з огляду на його внесок і те, що він отримав від клубу. Сьогодні ситуація, як ви знаєте, зовсім інша.

У будь-якому випадку, клуб завжди ретельно оцінює контракти і вартість своїх гравців. Рішення, як і завжди, приймає виключно Аталанта", – сказав Перкассі.

Раніше повідомлялося, що Інтер близький до трансферу Лукмана.