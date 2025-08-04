Італія

Нігерієць погодив особистий контракт до 2030 року, Аталанта чекає на нову пропозицію.

Міланський Інтер упевнено наближається до підписання лідера Аталанти Адемоли Лукмана під час літнього трансферного вікна. За інформацією авторитетного інсайдера Ніколо Скіри, сторони активно працюють над завершенням угоди.

Очікується, що вже цього тижня відбудеться черговий раунд переговорів між клубами. Сам футболіст погодив особистий контракт із нерадзуррі до літа 2030 року. Угода передбачає річну зарплату в розмірі чотирьох мільйонів євро плюс бонуси.

Лукман ще раніше висловив бажання змінити клуб, подавши офіційний запит на трансфер і опублікувавши відповідне повідомлення у соцмережах. Нападник також відхилив інтерес з боку мадридського Атлетико, віддавши перевагу міланському гранду.

Попри це, Аталанта вже встигла відмовити Інтеру у першій пропозиції, яка становила 42 мільйони євро плюс 3 мільйони бонусами. Бергамці очікують покращення умов угоди.

У минулому сезоні Серії А Адемола Лукман провів вражаючу кампанію, відзначившись 15 забитими м’ячами та п’ятьма асистами у 31 матчі.