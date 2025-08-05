Італія

Ювентус цікавиться півзахисником "сорок".

25-річний італійський півзахисник Сандро Тоналі, права на якого належать Ньюкаслу, може повернутися на батьківщину, повідомляють журналісти Gazzetta dello Sport.

За даними джерела, туринський Ювентус зацікавлений у підписанні гравця. "Стара синьйора" планує розпочати переговори з "сороками" щодо трансферу Тоналі, чия ринкова вартість оцінюється в €60 млн.

У минулому сезоні Сандро зіграв у 45 матчах, забив шість голів і віддав три результативні передачі.

Чинний контракт між гравцем і Ньюкаслом діє до кінця червня 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл відпустить Ісака до Ліверпуля за однієї умови.