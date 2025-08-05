Італія

Швейцарець погодив контракт на 5 років і відмовився від інших клубів.

Ардон Яшарі готується здійснити перехід до клубу своєї мрії. За словами Фабріціо Романо, Брюгге вже прийняв фінальну пропозицію у розмірі 39 мільйонів євро, і гравець отримає дозвіл на проходження медичного обстеження.

Футболіст, який не приховував своєї мрії виступати за "россонері", вже погодив особистий контракт терміном на п’ять років. Яшарі відмовився від інших варіантів, включно з пропозиціями від Байєра, Челсі та клубів із Саудівської Аравії, аби приєднатися саме до Мілана.

Це рішення стало підсумком багатотижневих переговорів, під час яких сам Яшарі активно тиснув на сторони, закликаючи знайти компроміс.