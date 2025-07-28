Італія

Судячи за все, мрія швейцарця залишиться тільки мрією.

Бельгійський Брюгге відхилив остаточну пропозицію Мілана щодо трансферу півзахисника Ардона Яшарі. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, "россонері" збільшили фіксовану частину суми на один мільйон євро – з 32,5 до 33,5 млн. євро. Бонуси були дещо зменшені, тоді як загальна сума пропозиції залишилася на попередньому рівні — 38 мільйонів євро. Це не влаштувало керівництво бельгійців і вони відповіли відмовою.

Зазначається, що наразі невідомо, чи готовий Мілан повернутися з новою пропозицією до Брюгге.

Минулого сезону Ардон Яшарі відіграв за Брюгге 52 матчі, забив чотири голи та віддав шість результативних передач. За підсумками сезону-2024/25 Яшарі було визнано найкращим гравцем Жюпілер Про-Ліги.

Раніше спортивний директор Мілана Іглі Таре висловився про трансфер Яшарі.