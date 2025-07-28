Судячи за все, мрія швейцарця залишиться тільки мрією.
ardon jashari, getty images
28 липня 2025, 21:35
Бельгійський Брюгге відхилив остаточну пропозицію Мілана щодо трансферу півзахисника Ардона Яшарі. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.
За інформацією джерела, "россонері" збільшили фіксовану частину суми на один мільйон євро – з 32,5 до 33,5 млн. євро. Бонуси були дещо зменшені, тоді як загальна сума пропозиції залишилася на попередньому рівні — 38 мільйонів євро. Це не влаштувало керівництво бельгійців і вони відповіли відмовою.
Зазначається, що наразі невідомо, чи готовий Мілан повернутися з новою пропозицією до Брюгге.
Минулого сезону Ардон Яшарі відіграв за Брюгге 52 матчі, забив чотири голи та віддав шість результативних передач. За підсумками сезону-2024/25 Яшарі було визнано найкращим гравцем Жюпілер Про-Ліги.
Раніше спортивний директор Мілана Іглі Таре висловився про трансфер Яшарі.