Італія

Високі вимоги щодо вартості гравця від туринців.

Центральний захисник італійського Торіно з Екваторіальної Гвінеї Сауль Коко вже в першому сезоні в Серії A зумів гарно зарекомендувати себе після трансферу з іспанського Лас-Пальмаса за 8,23 млн євро.

26-річний виконавець на тлі 34 матчів та двох голів у дебютній кампанії за "биків" активно залучений до літнього трансферного вікна та має пропозицію з Близького Сходу, проте не квапиться залишати Європу.

Його клуб при цьому цілком відкритий до можливого продажу, а нещодавно навіть почав сповіщати потенційних претендентів про вартість можливого переходу.

20 млн євро + бонуси — на таку солідну компенсацію сподівається Торіно, і при цьому інтерес до гравця після оголошення такої ціни не згасає.

Тим часом "бики" вже шукають власному футболісту заміну й придивляються до центрального захисника Джея Ідзеса з Венеції, за яким також активно стежить Сассуоло.