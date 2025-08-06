Італія

Той уже встиг відмовити двом потенційним претендентам.

Німецький центральний захисник італійського Мілана Малік Тіав цього літа опинився перед вибором щодо того, чи залишити йому клуб у пошуках кращої долі в іншому проєкті, чи залишитись та боротись за місце в команді Массіміліано Аллегрі в новому сезоні.

Коли 23-річний виконавець сказав рішуче "ні" пропозиціям трансферів із Комо та англійського Крістал Пелес, склалось враження, що він ствердно вирішив і надалі виступати з "россонері".

Проте ринок на місці не стоїть, і напередодні надійшов ще один запит — від англійського Ньюкасла.

У цьому випадку до справи залучаються й інтереси самого Мілана, який хоче бачити 25 млн євро в обмін на свого футболіста.

Цікаво, що ще рік тому аналогічна спроба "сорок" поговорити про цей трансфер обернулась на озвучування цінника в 40 млн євро.

У минулому сезоні Тіав відіграв 31 матч, забив один гол та віддав один асист.