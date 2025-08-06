Італія

"Россонері" завершили перехід уже колишнього опорника Брюгге.

Опорний півзахисник Ардон Яшарі залишив Брюгге й приєднався до Мілана, передає офіційний сайт "россонері".

За даними журналіста Ніколо Скіри, клуб Серії А виклав за 23-річного швейцарця 38 млн євро (з урахуванням бонусів). Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2030 року.

Брюгге придбав Яшарі в рідного для нього Люцерна в липні 2024-го за 6 млн. На рахунку Ардона чотири гола й шість асистів у 52-х матчах (всі турніри) за "блау-зварт". За підсумками сезону-2024/25 опорника визнали найкращим гравцем чемпіонату Бельгії. У ході минулої кампанії гравець допоміг Брюгге здобути Кубок країни.

У чотирьох поєдинках за збірну Швейцарії Яшарі відзначився двома гольовими передачами.

Мілан Ардон представлятиме у футболці з 30-м номером. Раніше повідомлялося, що "россонері" близькі до трансферу його співвітчизника з Янг Бойз.