Черговий потужний трансфер "россонері".
Атекаме проти Кевіна, getty images
04 серпня 2025, 22:25
Правий захисник швейцарського Янг Бойз Закарі Атекаме найближчим часом повинен стати гравцем італійського Мілана. Про це повідомляє Football Italia.
За інформацією джерела, наразі клуби ведуть активні переговори і близькі до укладення угоди. Фіксована сума трансферу складе близько 8 мільйонів євро, а разом з бонусами може досягнути 10 мільйонів.
Зазначається, що швейцарці не збиралися продавати 20-річного гравця цього літа, проте після того, як "россонері" зробили офіційну пропозицію щодо захисника, гравець почав наполягати на переході, тому "столичним" довелося йти на поступки в цьому питанні.
Минулого сезону Закарі Атекаме провів за Янг Бойз 44 матчі, забив 1 м'яч та зробив 3 асисти.
Раніше повідомлялося, що Нуньєс — пріоритетна ціль Мілана.