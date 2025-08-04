Італія

Черговий потужний трансфер "россонері".

Правий захисник швейцарського Янг Бойз Закарі Атекаме найближчим часом повинен стати гравцем італійського Мілана. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, наразі клуби ведуть активні переговори і близькі до укладення угоди. Фіксована сума трансферу складе близько 8 мільйонів євро, а разом з бонусами може досягнути 10 мільйонів.

Зазначається, що швейцарці не збиралися продавати 20-річного гравця цього літа, проте після того, як "россонері" зробили офіційну пропозицію щодо захисника, гравець почав наполягати на переході, тому "столичним" довелося йти на поступки в цьому питанні.

Минулого сезону Закарі Атекаме провів за Янг Бойз 44 матчі, забив 1 м'яч та зробив 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Нуньєс — пріоритетна ціль Мілана.