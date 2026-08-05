Італія

Туринський клуб відхилив можливість підписати Люка Шевальє у поточне трансферне вікно.

Голкіпер Парі Сен-Жермен Люка Шевальє не перейде до Ювентуса під час поточного трансферного вікна.

Представники парижан запропонували послуги французького стража воріт туринцям під час перемовин щодо нападника Рандаля Коло Муані, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Утім, керівництво Ювентуса вирішило відмовитися від кандидатури 24-річного воротаря.

Парижани придбали Люка Шевальє минулого літа у Лілля, однак протягом сезону він програв конкуренцію за місце в основному складі росіяніну матвєю сафонову.

Найближчим часом Ювентус може орендувати у ПСЖ Дзіона Судзукі, якого паризький гранд невдовзі купить у Парми.