Італія

Французький нападник залишив ПСЖ і підписав із туринським клубом довгостроковий контракт.

Ювентус офіційно оголосив про підписання Рандаля Коло Муані.



27-річний французький нападник перейшов із ПСЖ, підписавши контракт із туринським клубом терміном на п’ять років.



Повідомляється, що Коло Муані від самого початку хотів перейти саме до Ювентуса, попри інтерес з боку інших клубів. Загальна сума трансферу склала 50 мільйонів євро: 38 мільйонів гарантованих виплат та ще 12 мільйонів євро передбачені у вигляді бонусів. Також повідомляється, що агентська комісія за угодою становила 3,2 мільйона євро.

Минулий сезон Коло Муані провів у Тоттенгемі на правах оренди. За цей час він узяв участь у 41 матчі з урахуванням усіх турнірів, забив п'ять м'ячів і записав на свій рахунок чотири асисти.