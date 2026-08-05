Італія

Бергамаски готуються до відходу Берата Джимсіті в чемпіонат Саудівської Аравії.

Аталанта розпочала роботу над пошуком нового центрального захисника на тлі майже неминучого відходу капітана команди Берата Джимсіті.

Як повідомляє журналіст Альфредо Педулла, головним кандидатом на підсилення оборони бергамасків став захисник Лаціо Алессіо Романьйолі.

За даними джерела, Джимсіті попросив клуб відпустити його до Саудівської Аравії, а його перехід до Аль-Дірії вже перебуває на фінальній стадії. Повідомляється, що саудівський клуб погодив із Аталантою компенсацію в розмірі близько трьох мільйонів євро.

На тлі майбутнього продажу албанського футболіста Аталанта оперативно активізувала переговори щодо Романьйолі. Раніше захисник був близький до переходу в катарський Аль-Садд, однак угода загальмувала через затримки з оформленням платежів. Саме це дозволило клубу з Бергамо включитися в боротьбу за 31-річного італійця.

Водночас Романьйолі не є єдиним варіантом для Аталанти. У сфері інтересів клубу також перебуває центральний захисник Вест Гема Жан-Клер Тодібо. Спортивний директор Крістіано Джунтолі давно стежить за французом, хоча офіційних перемовин між сторонами наразі ще не було.

Бергамаски також розглядають можливість оренди Тодібо, продовжуючи формувати нову лінію оборони перед стартом сезону.