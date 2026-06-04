Італійський захисник продовжить кар'єру у Катарі.
Алессіо Романьйолі, Getty Images
04 червня 2026, 09:15
Центральний захисник Лаціо Алессіо Романьйолі незабаром стане гравцем катарського Аль-Садда. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво катарського клубу вже погодило особистий контракт із 31-річним італійцем.
Також наголошується, що переговори між клубами продовжуються і у Катарі очікують, що вони завершаться успішно до кінця наступного тижня.
Минулого сезону Романьйолі провів 37 матчів, у яких забив один гол. Його контракт із "орлами" розрахований до літа 2027 року.
За підсумками сезону Лаціо посів дев'яте місце у Серії А, а Аль-Садд став чемпіоном Катару.
Раніше повідомлялося, що воротар Лаціо узгодив контракт з Інтером.