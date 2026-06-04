Італія

Італійський захисник продовжить кар'єру у Катарі.

Центральний захисник Лаціо Алессіо Романьйолі незабаром стане гравцем катарського Аль-Садда. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво катарського клубу вже погодило особистий контракт із 31-річним італійцем.

Також наголошується, що переговори між клубами продовжуються і у Катарі очікують, що вони завершаться успішно до кінця наступного тижня.

Минулого сезону Романьйолі провів 37 матчів, у яких забив один гол. Його контракт із "орлами" розрахований до літа 2027 року.

За підсумками сезону Лаціо посів дев'яте місце у Серії А, а Аль-Садд став чемпіоном Катару.

Раніше повідомлялося, що воротар Лаціо узгодив контракт з Інтером.