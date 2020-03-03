Лига наций

Football.ua предлагает своим читателям выбрать наиболее удобных соперников для национальной команды в Лиге наций-2020/21.

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоится жеребьевка очередного розыгрыша Лиги наций УЕФА, в котором примет участие и сборная Украины.

Подопечные Андрея Шевченко стали победителями своей группы в первом в истории розыгрыше турнира и поднялись в Лигу А, где собраны сильнейшие европейские сборные. При жеребьевке "сине-желтые" попали в корзину 3, где также находятся Дания, Швеция и Босния и Герцеговина.

Предлагаем читателям выбрать команды из трех остальных корзин, которых они хотели бы видеть в одной группе с Украиной.

Первый этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года. Финальный этап состоится с 31 мая по 8 июня 2021 года и пройдет на полях одной из команд-участниц решающего этапа.

Жеребьевка Лиги наций начнется в 19:00 по киевскому времени. Предлагаем следить за событиями церемонии в онлайн-трансляции на Football.ua.

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