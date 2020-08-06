Лига наций УЕФА 2020/2021 — второй розыгрыш турнира среди сборных Европы.  

Лига наций дает дополнительную возможность выхода в финальную стадию ЧМ-2022 ряду национальных сборных

Турнир пройдет с 3 сентября 2020 года по сентябрь/октябрь 2021 года. В соревновании примут участие все 55 сборных УЕФА. 

Сборная Украины стартует в первый же день турнира домашним матчем против команды Швейцарии. Также украинцы сразятся с Германией и Испанией.