Лига наций

В список кандидатов на вызов сборную попали 5 вратарей, 12 защитников, 16 полузащитников и 3 нападающих.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с расширенным списком футболистов, которые могут получить вызов в национальную команду на ближайший сбор перед поединками Лиги наций против Швейцарии и Испании.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в данный список попали 36 игроков, среди которых места не нашлось защитникам Богдану Михайличенко и Василию Кравцу, полузащитнику Богдану Ледневу и форвардам Александру Филиппову и Артему Кравцу.

Отмечается, что Шевченко может внести коррективы в этот список и со временем количество футболистов в сборной Украины уменьшится.

Вашему вниманию полный список футболистов, попавших в расширенный состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Андрей Лунин (Реал, Испания), Юрий Панькив (Александрия), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба — Динамо Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — Шахтер Донецк), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тымчик (все — Динамо Киев), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — Динамо Киев), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — Ференцварош, Венгрия), Роман Безус (Гент, Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Жуниор Мораес (Шахтер Донецк), Владислав Супряга (Динамо Киев).

Напомним, сборная Украины встретится со Швейцарией в рамках Лиги наций 3 сентября во Львове, а 6 сентября отправится в гости к Испании. Подготовительные сборы перед этими матчами начнутся 26 августа.