Лига наций

Скорее всего, болельщики не смогут посетить поединки сборной Украины против Швейцарии и Испании.

Союз европейских футбольных ассоциаций обсудил с генеральными секретарями национальных ассоциаций возможность возвращения болельщиков на трибуны.

В УЕФА отметили, что было бы слишком рано допускать фанатов на ближайшие игры сборных, запланированные на начало сентября, сообщил официальный сайт УАФ.

В качестве пилотного поединка, на котором будет минимальное количество зрителей, УЕФА намерен использовать игру за Суперкубок УЕФА, которая состоится 24 сентября в Будапеште.

Также на встрече обсудили вопрос о карантине для футболистов, которые могут оказаться в самоизоляции после возвращения в страну проживания с матча национальных команд. В связи с этим УЕФА порекомендовал ассоциациям обратиться к правительству своих стран с просьбой сделать исключение для игроков. Это не должно стать угрозой для общества, учитывая, что футболисты в любом случае проходят тестирование на коронавирус.

Украина третьего сентября примет Швейцарию во Львове, а шестого сентября сразится в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано с Испанией.