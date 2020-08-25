Лига наций

Пандемия коронавируса вновь вносит коррективы в мировой футбол.

Международная федерация футбола приняла решение установить новые правила, при которых клубы имеют право не разрешить своим игрокам отправиться в стан национальных команд.

Данное решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса и возобновившегося роста количества зараженных по всему миру. Таким образом, команды смогут не отпускать футболистов в своих сборные в следующих случаях:

1. Установлен обязательный период карантина или самоизоляции не менее пяти дней по прибытии в место, где базируется клуб игрока, или в место, где будет играть сборная;

2. Существуют ограничения на передвижения на въезд или выезд в местах, указанных выше;

3. Игрокам не предоставлены исключения со стороны соответствующих уполномоченных органов в отношении вышеуказанных ситуаций.

Кроме того, все участники матчей во время международных поединков обязаны соблюдать протоколы по охране здоровья и безопасности, которые установлены соответствующим организатором соревнований.

Данные поправки будут действовать в период с 31 августа 2020 года по 8 сентября 2020 года для мужчин, а также с 14 по 22 сентября 2020 года для женщин.