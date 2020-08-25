Лига наций

Форвард Вест Бромвича Хэл Робсон-Кану изменил свое решение завершить выступления за сборную Уэльса.

Хэл Робсон-Кану решил вернуться в национальную сборную Уэльса и помочь команде в матчах Лиги наций — сообщил официальный Твиттер "драконов".

Робсон-Кану был одним из героев национальной команды на Евро-2016, во время которого валлийцы дошли до полуфинала, а сам Хэл забил в ворота Словакии и Бельгии.

Вингер начал отбор ЧМ-2018 со сборной, однако уже почти три года не вызывался в национальную команду, а в августе 2018 года официально объявил о завершении международной карьеры.

Всего за сборную Уэльса 31-летний футболист провел 44 матча, в которых забил 5 мячей.

За свою карьеру Робсон-Кану выступал за Рединг (228 матчей во всех турнирах, 30 голов), Саусенд (аренда, 23, 5), Суиндон (аренда, 20, 4) и Вест Бромвич (124, 19).

3 сентября в группе 4 Лиги Б Уэльс сыграет с Финляндией, а спустя три дня — с Болгарией.