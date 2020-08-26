Лига наций

Президент УАФ — о грядущих матчах в Лиге Наций.

Президент УАФ Андрей Павелко высказал свое мнение о будущих матчах в Лиге Наций и о том, будут ли болельщики.

"Я надеюсь, что такие матчи будут в течение всего чемпионата. Мы работаем вместе с министерством здравоохранения, чтобы болельщики вернулись на игры. Сейчас мы видим вспышку коронавируса, это имеет негативное влияние. Но мы работаем над тем, чтобы зрители вернулись, как только ситуация даст возможность".

"Мы очень хотим, чтобы октябрьские матчи Лиги Наций с Германией и Испанией мы сыграли на этом прекрасном стадионе со зрителями, сколько будет возможно на тот момент — 20, 30 или 50 процентов. УЕФА уже принял решение, что на Суперкубке Европы в Будапеште будет разрешено заполнить стадион на 30%. После этого будет принято решение о следующих матчах Лиги Наций", — сказал Павелко телеканалам Футбол.

Ранее о целях и подготовке национальной команды к будущим матчам рассказал главный тренер сборной Андрей Шевченко.