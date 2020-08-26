Лига наций

Менеджер высказался накануне встреч против Швейцарии и Испании.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал свой комментарий накануне подготовки команды к будущим встречам в Лиге Наций.

"У нас есть 3-4 дня, чтобы немножечко вспомнить наши тактические задания и структуру игры, поработать с обороной и атакой. Сделаем рефрешинг задач перед футболистами. Очень много игроков вызвали. Посмотрим, кто травмирован, кто нет, кто готов. Тогда составим уже окончательный список и полетим во Львов на матч со Швейцарией. Это будет 25-26 человек".

"У меня нет переживаний. Я знаю, что всегда тяжело входить, когда команду не видели давно. Все же у нас серьезная группа и хорошие соперники. Есть отличная мотивация, перед нами нет никаких задач. Единственная задача – выступить хорошо".

"Может, дадим футболистам, которые меньше играли, возможность проявить себя, посмотрим, готовы ли они. Будем наигрывать состав, у нас в следующем году Евро, начинается отбор на чемпионат мира. Эти матчи Лиги Наций будут очень важны, чтобы определиться на будущее, у кого будут шансы поехать на Евро и играть в отборе", — цитирует Шевченко телеканал Футбол.

Ранее стал известен список игроков, которые начнут подготовку в Харькове к будущим матчам.