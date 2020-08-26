Лига наций

Защитник сборной Украины поделился эмоциями после сбора национальной команды.

Еще вчера Динамо и Шахтер играли в Суперкубке Украины, но уже сегодня футболисты национальной сборной прибыли в Харьков вместе с другими ее игроками.

"Приехали – настроение супер, всех давно не видели, собрались. Думаю, у всех большие ожидания на этот сбор, на эти игры. Будем работать", — рассказал Сергей Болбат пресс-службе УАФ.

На матчи вызвано много игроков, среди которых есть и новички.

"Это же хорошо. Значит, у нас растет количество хороших футболистов в стране, в сборной. Это отлично. Только на пользу нам будет. Наверное, зависит непосредственно от каждого игрока, кто как себя проявит – тот и будет играть. Мотивация, как всегда, высочайшая", — добавил Болбат.

Андрей Шевченко отметил важность предстоящих матчей Лиги наций в том плане, что они помогут определиться, кого брать на Евро-2020.