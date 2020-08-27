Лига наций

Украинский специалист высказался о подготовке к матчам Лиги наций.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о предстоящих поединках Лиги наций, где его "сине-желтые" выступит в Лиге А. 26 августа у национальной команды начались подготовительные сборы, на которых тренерский штаб определится с необходимыми ему исполнителями.

"Мы рассматриваем Лигу наций как очень важный турнир. Для многих игроков открывается возможность побороться за место в основном составе. Мы создаем конкуренцию".

"После Лиги наций начинается квалификация чемпионата мира, поэтому в этом турнире мы сможем поэкспериментировать, дать возможность молодым исполнителям проявить себя. Возможно, кто-то из них поможет нам на Евро или в квалификации чемпионата мира. Потому создаем такую конкуренцию, потому вызвали такое количество молодых игроков".

"У каждой сборной будут свои задачи в этом турнире, команды будут противостоять равным по классу соперникам. Мы заслужили право быть представленными в Лиге А, среди лучших сборных. В товарищеских матчах мы фактически не имели возможности играть с ними", — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины встретится со Швейцарией в рамках Лиги наций 3 сентября во Львове, а 6 сентября отправится в гости к Испании.