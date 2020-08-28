Лига наций

Матч Лиги наций против команды Андрея Шевченко состоится 3 сентября во Львове.

Федерация футбола Швейцарии в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовала список заявленных футболистов своей национальной сборной на предстоящие поединки Лиги наций против Украины и Испании.

В данный перечень попали 23 игрока, среди которых стоит отметить Гранита Джаку, Рикардо Родригеса, Бреля Эмболо, Янна Зоммера и многих других исполнителей, выступающий в европейских чемпионатах.

Напомним, сборная Украины встретится со Швейцарией в рамках Лиги наций 3 сентября во Львове, а 6 сентября отправится в гости к Испании. Подготовительные сборы перед этими матчами стартовали 26 августа.