Полузащитник сборной Украины — о подготовке национальной команды.
Тарас Степаненко, фото: Скриншот
30 августа 2020, 00:39
Тарас Степаненко рассказал о подготовке сборной Украины к предстоящим встречам в Лиге наций.
"Видно, что тренерский штаб за нами очень соскучился. Много времени проводят с командой, по две тренировки в день, много теоретических занятий".
"Хорошая работа. Быстро так вошли в режим, в работу и серьезно готовимся к предстоящим матчам", — сказал Тарас Степаненко в интервью УАФ.
Напомним, что 3 сентября сборная Украины сыграет против Швейцарии в Лиге наций, а 6 сентября – против сборной Испании. Обе встречи начнутся в 21:45.