Лига наций

Полузащитник сборной Украины — о подготовке национальной команды.

Тарас Степаненко рассказал о подготовке сборной Украины к предстоящим встречам в Лиге наций.

"Видно, что тренерский штаб за нами очень соскучился. Много времени проводят с командой, по две тренировки в день, много теоретических занятий".

"Хорошая работа. Быстро так вошли в режим, в работу и серьезно готовимся к предстоящим матчам", — сказал Тарас Степаненко в интервью УАФ.

Напомним, что 3 сентября сборная Украины сыграет против Швейцарии в Лиге наций, а 6 сентября – против сборной Испании. Обе встречи начнутся в 21:45.