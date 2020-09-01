Лига наций

Наставник сборной Украины отдельно отметил самоотдачу 27-летнего защитника.

Сборная Украины практически завершила подготовку к предстоящим поединкам Лиги наций против Швейцарии и Испании. На финише сбора главный тренер национальной команды Андрей Шевченко решил отметить лучшего футболиста на тренировках, которым стал правый защитник Сергей Болбат.

"Мы постоянно проводим мини-сборы. Весь тренерский штаб приятно впечатлен вашей работой, отдачей. Я думаю, что будет правильно, когда мы собираемся, особенно на такие мини-сборы, отмечать лучшего игрока. Лучшего на тренировках, в плане подхода, отношения".

"Будет правильно, если каждый будет писать в темную тройку своих лучших игроков. Так как первый сбор уже практически прошел, а я ввел это правило, то можно я выберу лучшего игрока на этом сборе. Дадите мне такое право Считаю, что лучшим игроком на этом мини-сборе был Сережа Болбат. За его отношение", — заявил Шевченко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, сборная Украины встретится со Швейцарией в рамках Лиги наций 3 сентября во Львове, а 6 сентября отправится в гости к Испании.