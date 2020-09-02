Лига наций

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру национальных сборных.

Украина стартует в элитном дивизионе Лиги наций матчем против сборной Швейцарии 3 сентября. Аналитики компании Parimatch оценивают шансы команды Андрея Шевченко на самую малость выше, предлагая коэффициент 2,7 на победу "желто-синих".

Впрочем, вероятность успеха Швейцарии оценена практически так же – 2,8. Ничью в Parimatch ожидают чуть меньше, но все равно коэффициент весьма близкий – 3,05.



Следить за перипетиями поединка и комментировать игру можно будет в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Игра начнется 3 сентября в 21:45.