Лига наций 02 сентября 2020, 14:10 Украина — Швейцария: прогноз букмекеров на матч Лиги наций Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру национальных сборных. Брель Эмболо, Getty Images 02 сентября 2020, 14:10 Украина стартует в элитном дивизионе Лиги наций матчем против сборной Швейцарии 3 сентября. Аналитики компании Parimatch оценивают шансы команды Андрея Шевченко на самую малость выше, предлагая коэффициент 2,7 на победу "желто-синих". Впрочем, вероятность успеха Швейцарии оценена практически так же – 2,8. Ничью в Parimatch ожидают чуть меньше, но все равно коэффициент весьма близкий – 3,05. Посмотреть эту публикацию в Instagram В четверг, 3 сентября, сборная Украины сыграет свой первый матч в Лиге наций. Соперником нашей команды будет сборная Швейцарии. Football.ua подготовил небольшой анонс предстоящего поединка. Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua) 1 Сен 2020 в 6:07 PDT Следить за перипетиями поединка и комментировать игру можно будет в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Игра начнется 3 сентября в 21:45. Команды Украина Швейцария Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте