Лига наций

Уже 3 сентября команда Андрея Шевченко дебютирует в элитном дивизионе.

Сборная Украины примет Швейцарию во Львове в своем дебютном матче Дивизиона А Лиги наций. Игра состоится 3 сентября без зрителей из-за пандемии коронавируса.

В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 1. Трансляция начнется в 21:35, а непосредственно матч – в 21:45.

Если кто-то пропустити гру, он сможет посмотреть ее повтор на телеканале Футбол 2 в 02:25 или 16:00 четвертого сентября, либо же в 11:15 в тот же день на Футбол 1.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Букмекеры оценивают шансы сборной Украины, как чуть более высокие в этом матче.