Лига наций

Украинский хавбек высказался о подготовке к Лиге наций.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Швейцарии в рамках Лиги наций.

"В сборной Швейцарии – квалифицированные футболисты. Играет мой одноклубник Фройлер, который пропустит матч из-за травмы. Как по мне, для них это потеря. Это сбалансированная команда. Их тренер поставил неплохую игру. Будет тяжелый матч. Их оборону нелегко вскрыть. Также они могут прессинговать".

"Тренерский штаб уже показал нам некоторые моменты. Еще будет видеопросмотр, теория. Будем отрабатывать на тренировках. Думаю, мы подготовимся и найдем ключ к победе в матче", – сказал Руслан Малиновский в комментарии для каналов Футбол 1/2/3.

Напомним, сборная Украины встретится со Швейцарией в рамках Лиги наций 3 сентября во Львове, а 6 сентября отправится в гости к Испании.