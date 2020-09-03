Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках подгруппы 4 лиги А, в котором сыграют Украина и Швейцария.

Сборная Украины стартует во втором по счете розыгрыше Лиги наций УЕФА на фоне своего прошлого успеха в дивизионе B. Игра против Швейцарии на поле львовской "Арены Львов" станет дебютной в стартовом составе национальной команды сразу для двух фланговых защитников: Александра Тымчика и Богдана Михайличенко. В тоже время, крылья тройки нападения сформируют Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. На острие — Жуниор Мораес.

У соперников отмечаем привычную оборонительную схему, в которой нашлось место Кевину Мбабу, пропускавшему игру против донецкого Шахтера в Лиге Европы УЕФА из-за коронавируса COVID-19.

Украина: Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Мораес, Коноплянка.

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Марлос, Супряга, Харатин, Цыганков, Коваленко, Караваев.



Швейцария: Зоммер — Мбабу, Эльведи, Аканжи, Родригес, Цубер — Эмболо, Соу, Джака, Варгас — Сеферович.